Судзиловский Фома Данилович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1914 ст.
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
29.11.1914 ст.
Сын: Судзиловский Николай Фомич
Мать ребёнка: Судзиловская (Агеева) Павлина Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.12.1915 ст.
Сын: Судзиловский Георгий Фомич
Мать ребёнка: Судзиловская (Агеева) Павлина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 11.03.1917
Дочь: (Судзиловская) Клавдия Фоминична
Мать ребёнка: Судзиловская (Агеева) Павлина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно