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Судзиловский Фома Данилович

Место рождения

Сидоровка, Климовичский район, Могилёвская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Сидоровка, Климовичский район, Могилёвская область
Бракосочетание
19.01.1914 ст.

Жена: Судзиловская (Агеева) Павлина Дмитриевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
29.11.1914 ст.

Сын: Судзиловский Николай Фомич

Мать ребёнка: Судзиловская (Агеева) Павлина Дмитриевна

Листвянка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
09.12.1915 ст.

Сын: Судзиловский Георгий Фомич

Мать ребёнка: Судзиловская (Агеева) Павлина Дмитриевна

Листвянка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 11.03.1917

Дочь: (Судзиловская) Клавдия Фоминична

Мать ребёнка: Судзиловская (Агеева) Павлина Дмитриевна

Листвянка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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