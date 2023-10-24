Костецкая Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костецкая Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1979

Отец: не указан

Мать: Костецкая Ольга Викторовна

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