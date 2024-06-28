Вологодских Инга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1976
Отец: не указан
Рождение ребёнка
21.10.1995
Сын: Спирин Вячеслав Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.10.2001
Дочь: Жукова Варвара Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.02.2006
Дочь: Вологодских Алина Андреевна
Отец ребёнка: не указан