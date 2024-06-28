Вологодских Инга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вологодских Инга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1976

Отец: не указан

Мать: Мезенцева Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
21.10.1995

Сын: Спирин Вячеслав Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.10.2001

Дочь: Жукова Варвара Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.02.2006

Дочь: Вологодских Алина Андреевна

Отец ребёнка: не указан

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