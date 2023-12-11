Тудвасев Дмитрий Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тудвасев Валентин Михайлович
Мать: Тудвасева Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тудвасев Роман Дмитриевич
Мать ребёнка: Тудвасева Виктория
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тудвасев Богдан Дмитриевич
Мать ребёнка: Тудвасева Виктория
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тудвасев Демид Дмитриевич
Мать ребёнка: Тудвасева Виктория
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тудвасева Виктория