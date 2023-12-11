Тудвасев Дмитрий Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тудвасев Дмитрий Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тудвасев Валентин Михайлович

Мать: Тудвасева Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тудвасев Роман Дмитриевич

Мать ребёнка: Тудвасева Виктория

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тудвасев Богдан Дмитриевич

Мать ребёнка: Тудвасева Виктория

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тудвасев Демид Дмитриевич

Мать ребёнка: Тудвасева Виктория

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тудвасева Виктория

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