Тихорский Николай Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихорский Николай Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1906

Сын: Тихорский Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Тихорская Наталия Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихорский Федор Николаевич

Мать ребёнка: Тихорская Наталия Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихорская Наталия Емельяновна

Работа или профессия
Неизвестно
почетный гражданин Костр губ
Смерть
Неизвестно
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