Тихорский Николай Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1906
Сын: Тихорский Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Тихорская Наталия Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихорский Федор Николаевич
Мать ребёнка: Тихорская Наталия Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
почетный гражданин Костр губ
Смерть
Неизвестно