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(Морковкина) Нина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1954

Отец: Морковкин Алексей Яковлевич

Мать: Морковкина Евгения Фёдоровна

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