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(Морковкина) Нина Алексеевна
(Морковкина) Нина Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.01.1954
Пол
Женский
Отец
Морковкин Алексей Яковлевич
1922 г.р.
Мать
Морковкина (Власова) Евгения Фёдоровна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1954
Отец:
Морковкин Алексей Яковлевич
Мать:
Морковкина Евгения Фёдоровна
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