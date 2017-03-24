Логвинова (Пелец) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения13.04.1937
Дата смерти24.03.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1937
Отец: Пелец Петр Емельянович
Бракосочетание
До ?.02.1958
Рождение ребёнка
25.12.1958
Сын: Логвинов Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Логвинов Дмитрий Иванович
Донецк, город Донецк, Ростовская область
Рождение ребёнка
25.08.1963
Дочь: Сергейчик Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Логвинов Дмитрий Иванович
Смерть
24.03.2017