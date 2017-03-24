Логвинова (Пелец) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логвинова (Пелец) Мария Петровна

Место рождения

Новомайорское

Дата рождения

13.04.1937

Дата смерти

24.03.2017

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1937

Отец: Пелец Петр Емельянович

Мать: Пелец Екатерина Федоровна

Бракосочетание
До ?.02.1958

Муж: Логвинов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
25.12.1958

Сын: Логвинов Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Логвинов Дмитрий Иванович

Донецк, город Донецк, Ростовская область
Рождение ребёнка
25.08.1963

Дочь: Сергейчик Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Логвинов Дмитрий Иванович

Смерть
24.03.2017
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