Краснов (Краснов) Евдокия Алексеева
Место рожденияЗавод, Татарстан, Россия
Дата рождения1865
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Алексей Афонасьев
Мать: не указана
Завод, Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Семина Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Краснов Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Краснов Фёдор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Краснов Фёдор Иванов