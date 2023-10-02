Краснов (Краснов) Евдокия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов (Краснов) Евдокия Алексеева

Место рождения

Завод, Татарстан, Россия

Дата рождения

1865

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Алексей Афонасьев

Мать: не указана

Завод, Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Семина Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Краснов Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Краснов Фёдор Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Фёдор Иванов

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