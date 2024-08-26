Захарова Евдокия Софроновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Захаров Лукьян Дмитриевич
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Кошутина (Захарова) Лукерья Лукьяновна
Отец ребёнка: Захаров Лукьян Дмитриевич
Рождение ребёнка
1759
Сын: Захаров Прокопий Лукьянович
Отец ребёнка: Захаров Лукьян Дмитриевич
Рождение ребёнка
1761
Сын: Захаров Дмитрий Лукьянович
Отец ребёнка: Захаров Лукьян Дмитриевич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Балеевская (Захарова) Ирина Лукьяновна
Отец ребёнка: Захаров Лукьян Дмитриевич
Смерть
1778