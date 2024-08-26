Захарова Евдокия Софроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова Евдокия Софроновна

Захарова Евдокия Софроновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1778

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Захарово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Лукьян Дмитриевич

Рождение ребёнка
1754

Сын: Захаров Пётр Лукьянович

Отец ребёнка: Захаров Лукьян Дмитриевич

Захарово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Кошутина (Захарова) Лукерья Лукьяновна

Отец ребёнка: Захаров Лукьян Дмитриевич

Захарово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Захаров Прокопий Лукьянович

Отец ребёнка: Захаров Лукьян Дмитриевич

Захарово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Захаров Дмитрий Лукьянович

Отец ребёнка: Захаров Лукьян Дмитриевич

Захарово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Балеевская (Захарова) Ирина Лукьяновна

Отец ребёнка: Захаров Лукьян Дмитриевич

Захарово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1778

Мы используем куки для улучшения работы сайта.