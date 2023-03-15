Фроликова / Тимонина Пелагея Потапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФроликова / Тимонина Пелагея Потапова

Фроликова / Тимонина Пелагея Потапова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Фроликов / Тимонин Осип Гаврилов

Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Гаврила Кирилов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Фроликов / Тимонин Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Гаврила Кирилов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фроликов / Тимонин Гаврила Кирилов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close