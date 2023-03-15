Фроликова / Тимонина Пелагея Потапова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Фроликов / Тимонин Осип Гаврилов
Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Гаврила Кирилов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Фроликов / Тимонин Иван Гаврилов
Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Гаврила Кирилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно