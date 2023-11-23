неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Троицкий Василий Григорьев
Отец ребёнка: Троицкий Григорий Корнилов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Троицкий Александр Григорьев
Отец ребёнка: Троицкий Григорий Корнилов
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Троицкий Григорий Корнилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Троицкий Григорий Корнилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно