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Маник Мария Созоновна

Место рождения

Собич, Сумська область

Дата рождения

19.11.1847 ст.

Дата смерти

1908 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1847 ст.

Отец: Вербицкий Созонтий Иванович

Мать: Вербицкая Зиновия Андреевна

Собич, Сумська область
Рождение ребёнка
1870 ст.

Сын: Маник Иосиф Евфимьевич

Отец ребёнка: не указан

Собич, Сумська область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Маник Акилина Евфимьевна

Отец ребёнка: Маник Евфимий Григорьевич

Собич, Сумська область
Рождение ребёнка
1875 ст.

Сын: Маник Илларион Евфимьевич

Отец ребёнка: Маник Евфимий Григорьевич

Собич, Сумська область
Рождение ребёнка
1883 ст.

Дочь: Маник Анна Евфимьевна

Отец ребёнка: Маник Евфимий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маник Евфимий Григорьевич

Смерть
1908 ст.
Собич, Сумська область
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