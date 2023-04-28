Маник Мария Созоновна
Место рождения
Дата рождения19.11.1847 ст.
Дата смерти1908 ст.
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1847 ст.
Рождение ребёнка
1870 ст.
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Маник Акилина Евфимьевна
Отец ребёнка: Маник Евфимий Григорьевич
Рождение ребёнка
1875 ст.
Сын: Маник Илларион Евфимьевич
Отец ребёнка: Маник Евфимий Григорьевич
Рождение ребёнка
1883 ст.
Дочь: Маник Анна Евфимьевна
Отец ребёнка: Маник Евфимий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1908 ст.