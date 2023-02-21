Куракин Дмитрий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1769
Дата смерти06.04.1829
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769
Отец: Куракин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Сын: Куракин Илья Дмитрев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
06.04.1829
Причина смерти: христианскою | христианскою
Похороны
?.04.1829
на отведенном кладбище при Казанской церкви