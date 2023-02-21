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Куракин Дмитрий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1769

Дата смерти

06.04.1829

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Вычислено 1801 г.р.
Вычислено 1810 г.р.

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769

Отец: Куракин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Сын: Куракин Илья Дмитрев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Куракин Михаил Дмитрев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
06.04.1829
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: христианскою | христианскою
Похороны
?.04.1829
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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