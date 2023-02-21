Колесник Екатерина Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесник Екатерина Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1989 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.2019

Дочь: Колесник Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Колесник Михаил Юрьевич

Рождение ребёнка
18.04.2022

Дочь: Колесник Арина Михайловна

Отец ребёнка: Колесник Михаил Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесник Михаил Юрьевич

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