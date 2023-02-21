Колесник Екатерина Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1994
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.2019
Дочь: Колесник Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Колесник Михаил Юрьевич
Рождение ребёнка
18.04.2022
Дочь: Колесник Арина Михайловна
Отец ребёнка: Колесник Михаил Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно