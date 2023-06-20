Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНадежда

Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1928

Отец: Василий

Мать: Антонида Павловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close