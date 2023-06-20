Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Надежда
Надежда
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.01.1928
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Василий
1897 г.р.
Мать
(Князева) Антонида Павловна
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1928
Отец:
Василий
Мать:
Антонида Павловна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия