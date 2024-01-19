Милевич Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милевич Елена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1932

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1932

Отец: не указан

Мать: Климова Ольга Алексеевна

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