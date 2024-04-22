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Балашов Павел Михайлович

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Место рождения

Пановка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

25.07.1918

Дата смерти

05.01.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1918

Отец: Балашов Михаил Петрович

Мать: Балашова Анна Авериановна

Пановка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
19.06.1944

Жена: Балашова Павлина Тимофеевна

Рождение ребёнка
07.07.1945

Дочь: Цирихова Лариса Павловна

Мать ребёнка: Балашова Павлина Тимофеевна

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Рождение ребёнка
15.10.1946

Дочь: Михайлова Алла Павловна

Мать ребёнка: Балашова Павлина Тимофеевна

Дунай, ЗАТО Фокино, Приморский край
Рождение ребёнка
02.07.1949

Сын: Балашов Геннадий Павлович

Мать ребёнка: Балашова Павлина Тимофеевна

Рождение ребёнка
?.11.1953

Сын: Балашов Валерий Павлович

Мать ребёнка: Балашова Павлина Тимофеевна

Смерть
05.01.1975
Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
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