Балашов Павел Михайлович
Место рождения
Дата рождения25.07.1918
Дата смерти05.01.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1918
Отец: Балашов Михаил Петрович
Бракосочетание
19.06.1944
Рождение ребёнка
07.07.1945
Дочь: Цирихова Лариса Павловна
Мать ребёнка: Балашова Павлина Тимофеевна
Партизанск, Партизанский, Приморский край
Рождение ребёнка
15.10.1946
Дочь: Михайлова Алла Павловна
Мать ребёнка: Балашова Павлина Тимофеевна
Дунай, ЗАТО Фокино, Приморский край
Рождение ребёнка
02.07.1949
Сын: Балашов Геннадий Павлович
Мать ребёнка: Балашова Павлина Тимофеевна
Рождение ребёнка
?.11.1953
Мать ребёнка: Балашова Павлина Тимофеевна
Смерть
05.01.1975
Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область