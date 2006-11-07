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Писарюк Александр Максимович

Место рождения

Кривой Рог, Дніпропетровська область

Дата рождения

07.11.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.2006

Отец: Писарюк Максим Павлович

Мать: Плахотная Елена Владимировна

Кривой Рог, Дніпропетровська область
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