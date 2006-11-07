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Писарюк Александр Максимович
Писарюк Александр Максимович
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Древо
Место рождения
Кривой Рог
, Дніпропетровська область
Дата рождения
07.11.2006
Пол
Мужской
Отец
Писарюк Максим Павлович
1978 г.р.
Мать
Плахотная Елена Владимировна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.2006
Отец:
Писарюк Максим Павлович
Мать:
Плахотная Елена Владимировна
Кривой Рог
, Дніпропетровська область
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