(Скакунова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Скакунова) Любовь

Место рождения

Вологда

Дата рождения

25.03.2003

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.2003

Отец: Скакунов Павел

Мать: Скакунова Ирина

Вологда
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