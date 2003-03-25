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(Скакунова) Любовь
(Скакунова) Любовь
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Древо
Место рождения
Вологда
Дата рождения
25.03.2003
Пол
Женский
Отец
Скакунов Павел
1965 г.р.
Мать
Скакунова (Сёмина) Ирина
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.2003
Отец:
Скакунов Павел
Мать:
Скакунова Ирина
Вологда
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