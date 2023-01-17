Соловьёва (Ефремова) Пелагея Константиновна
Место рождения
Дата рождения03.10.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1860 ст.
Отец: Вяцкий Константин Емельянович
Мать: Степанида Ивановна
Крещение
06.10.1860 ст.
Исаково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.07.1901 ст.
Сын: Кожевников Онисим Васильевич
Отец ребёнка: Кожевников Василий Егорович
Бракосочетание
07.01.1902
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно