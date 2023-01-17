Соловьёва (Ефремова) Пелагея Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва (Ефремова) Пелагея Константиновна

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Место рождения

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.10.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1860 ст.

Отец: Вяцкий Константин Емельянович

Мать: Степанида Ивановна

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Крещение
06.10.1860 ст.
Исаково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.07.1901 ст.

Сын: Кожевников Онисим Васильевич

Отец ребёнка: Кожевников Василий Егорович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
07.01.1902

Муж: Соловьёв Филипп Иванович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевников Василий Егорович

Смерть
Неизвестно
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