Обухова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1926

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Иван Евдокимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Иван Евдокимов

Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1926
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