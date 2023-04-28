Демидова (Филиппова) Людмила Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Филиппова) Людмила Кузьминична

Место рождения

Конаново, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Филиппов Кузьма

Мать: не указана

Конаново, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
11.05.1914 ст.

Муж: Демидов Анатолий Иванович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.12.1917

Сын: Демидов Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Демидов Анатолий Иванович

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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