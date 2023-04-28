Демидова (Филиппова) Людмила Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Филиппов Кузьма
Мать: не указана
Бракосочетание
11.05.1914 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.12.1917
Сын: Демидов Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Демидов Анатолий Иванович
Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно