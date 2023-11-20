Уракова Фёкла Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уракова Фёкла Никоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1752 г.р.

Дети

Вычислено 1776 г.р.
Вычислено 1783 г.р.

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АУ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1776

Сын: Ураков Артемий Иванович

Отец ребёнка: Ураков Иван Иванович

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1783

Сын: Ураков Анисим Иванович

Отец ребёнка: Ураков Иван Иванович

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ураков Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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