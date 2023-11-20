Уракова Фёкла Никоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1776
Отец ребёнка: Ураков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1783
Отец ребёнка: Ураков Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ураков Иван Иванович
Смерть
Неизвестно