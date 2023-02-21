Руденко Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руденко Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Руденко Григорий Семенович

Мать ребёнка: не указана

вычислено из метрики по смерти от 06.03.1915
Рождение ребёнка
1859

Сын: Руденко Василий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Руденко Яков Семенович

Мать ребёнка: не указана

дата рождения высчитана из метрики по браку в 1891 году
Смерть
Неизвестно
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