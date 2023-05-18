Кузнецова (Филиппова) Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Филиппова) Анна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1906

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1906

Отец: Кузнецов Никифор Иванович

Мать: Грива Анна Харитоновна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Филиппов Петр Павлович

Отец ребёнка: Филиппов Павел Маркелович

Рождение ребёнка
25.03.1926

Дочь: Филиппова Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Филиппов Павел Маркелович

Россия, Респ Башкортостан, Иглинский район, Шипово
Рождение ребёнка
22.04.1927

Сын: Филиппов Александр Павлович

Отец ребёнка: Филиппов Павел Маркелович

Рождение ребёнка
10.08.1931

Дочь: Филиппов Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Филиппов Павел Маркелович

Рождение ребёнка
21.12.1941

Сын: Филиппов Виктор Павлович

Отец ребёнка: Филиппов Павел Маркелович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Филиппов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Филиппов Павел Маркелович

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