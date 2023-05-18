Кузнецова (Филиппова) Анна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1906
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1906
Отец: Кузнецов Никифор Иванович
Мать: Грива Анна Харитоновна
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Филиппов Павел Маркелович
Рождение ребёнка
25.03.1926
Дочь: Филиппова Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Филиппов Павел Маркелович
Россия, Респ Башкортостан, Иглинский район, Шипово
Рождение ребёнка
22.04.1927
Сын: Филиппов Александр Павлович
Отец ребёнка: Филиппов Павел Маркелович
Рождение ребёнка
10.08.1931
Дочь: Филиппов Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Филиппов Павел Маркелович
Рождение ребёнка
21.12.1941
Отец ребёнка: Филиппов Павел Маркелович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Филиппов Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Филиппов Павел Маркелович