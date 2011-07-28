Гусев Сергей Васильевич
Место рожденияд. Лямиха Ветлужского Района Нижегородской (Горьковской) Области
Дата рождения11.09.1930
Дата смерти28.07.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Лямиха Ветлужского Района Нижегородской (Горьковской) Области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1956
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
р.п.Калинино Ветлужского Района Горьковской Област
Работа или профессия
1961
Старшим машинист Турбинного цеха ТЭЦ
Образование
1961
Ленинград (Санкт-Петербург)
Ленинградский Энергетический Техникум
Награда
1961
медаль «За Трудовую Доблесть»
Смерть
28.07.2011
г. Майкоп респ Адыгея Россия
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
г. Майкоп респ Адыгея Россия