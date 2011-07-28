Гусев Сергей Васильевич 11.09.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Сергей Васильевич

Место рождения

д. Лямиха Ветлужского Района Нижегородской (Горьковской) Области

Дата рождения

11.09.1930

Дата смерти

28.07.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Лямиха Ветлужского Района Нижегородской (Горьковской) Области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1956

Сын: Гусев Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

р.п.Калинино Ветлужского Района Горьковской Област
Работа или профессия
1961
Старшим машинист Турбинного цеха ТЭЦ
Образование
1961
Ленинград (Санкт-Петербург)
Ленинградский Энергетический Техникум
Награда
1961
медаль «За Трудовую Доблесть»
Смерть
28.07.2011
г. Майкоп респ Адыгея Россия
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
г. Майкоп респ Адыгея Россия

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