Золотов Дмитрий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: Золотов Яков Мартынович
Мать: Золотова Марфа Моисеева
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: (Золотова) Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Золотова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Золотов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Золотова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: Золотова Евдокия Ивановна