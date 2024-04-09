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Золотов Дмитрий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Золотов Яков Мартынович

Мать: Золотова Марфа Моисеева

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: (Золотова) Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Золотова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Золотов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Золотова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Золотов Иона Дмитриевич

Мать ребёнка: Золотова Евдокия Ивановна

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