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Куницын Дмитрий Иннокентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1986

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1986

Отец: Куницын Иннокентий Анатольевич

Мать: Куницына Алла Ивановна

Рождение ребёнка
23.09.2008

Дочь: Куницына Диана Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.07.2010

Сын: Куницын Егор Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.02.2013

Сын: Куницын Артём Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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