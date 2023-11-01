Куницын Дмитрий Иннокентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1986
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1986
Рождение ребёнка
23.09.2008
Дочь: Куницына Диана Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.07.2010
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.02.2013
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности