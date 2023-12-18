Лузгина Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузгина Прасковья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ширяев Андрей Васильевич

Мать: Ширяева Анна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лузгин Сергей Романович

Отец ребёнка: Лузгин Роман Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лузгин Юрий Романович

Отец ребёнка: Лузгин Роман Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лузгин Александр Романович

Отец ребёнка: Лузгин Роман Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лузгин Роман Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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