Лузгина Прасковья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ширяев Андрей Васильевич
Мать: Ширяева Анна Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лузгин Роман Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лузгин Роман Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лузгин Александр Романович
Отец ребёнка: Лузгин Роман Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно