Пинус (Пинус) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПинус (Пинус) Елена

Пинус (Пинус) Елена

avatar

Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

19.05.1927

Дата смерти

04.08.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1927

Отец: Пинус Александр (Зуся)

Мать: Ярославская Рахель (Роза)

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Симонович Борис (Барух)

Рождение ребёнка
1959

Сын: Симонович Павел

Отец ребёнка: Симонович Борис (Барух)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симонович Борис (Барух)

Образование
Неизвестно
МГУ, биофак
высшее
Смерть
04.08.2016
Har Hazofim Hadassa Hospital, Jerusalem
Похороны
Неизвестно
Maale Adumim Cemetery, Israel
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close