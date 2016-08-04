Пинус (Пинус) Елена
Место рождения
Дата рождения19.05.1927
Дата смерти04.08.2016
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1927
Отец: Пинус Александр (Зуся)
Рождение ребёнка
25.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Симонович Борис (Барух)
Рождение ребёнка
1959
Сын: Симонович Павел
Отец ребёнка: Симонович Борис (Барух)
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
МГУ, биофак
высшее
Смерть
04.08.2016
Har Hazofim Hadassa Hospital, Jerusalem
Похороны
Неизвестно
Maale Adumim Cemetery, Israel