Павленко(в) Михайло Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павленко(в) Михайло Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1740 г.р.
1742 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Павленко(в) Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: ?

Погореловка, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Акилина Михайловна

Мать ребёнка: ?

Погореловка, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

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