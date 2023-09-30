Павленко(в) Михайло Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Павленко(в) Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Акилина Михайловна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?