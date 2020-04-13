(Дюканова) Маргарита Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дюканова) Маргарита Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1929

Дата смерти

13.04.2020

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1929

Отец: Дюканов Яков Ефимович

Мать: Александра Петровна

Рождение ребёнка
10.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.04.2020
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
55.768730, 37.550560 | Ваганьковское кладбище
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