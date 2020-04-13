(Дюканова) Маргарита Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1929
Дата смерти13.04.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1929
Отец: Дюканов Яков Ефимович
Мать: Александра Петровна
Рождение ребёнка
10.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.04.2020
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
55.768730, 37.550560 | Ваганьковское кладбище