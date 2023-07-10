Ондар Евгений Дожулдеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.?
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Ондар Долчун
Рождение ребёнка
18.08.1980
Мать ребёнка: Михневич Оксана Анатольевна
Рождение ребёнка
18.10.1995
Дочь: Ондар Айжэн Евгеньевна
Мать ребёнка: Ондар Чечеймаа
Рождение ребёнка
19.04.1997
Дочь: Ондар Аиран Евгеньевна
Мать ребёнка: Ондар Чечеймаа
Рождение ребёнка
23.12.2003
Мать ребёнка: Ондар Чечеймаа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ондар Чечеймаа
Смерть
Неизвестно