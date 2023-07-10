Ондар Евгений Дожулдеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ондар Евгений Дожулдеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.?

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ондар Долчун

Рождение ребёнка
18.08.1980

Сын: Ондар Темир Евгеньевич

Мать ребёнка: Михневич Оксана Анатольевна

Рождение ребёнка
18.10.1995

Дочь: Ондар Айжэн Евгеньевна

Мать ребёнка: Ондар Чечеймаа

Рождение ребёнка
19.04.1997

Дочь: Ондар Аиран Евгеньевна

Мать ребёнка: Ондар Чечеймаа

Рождение ребёнка
23.12.2003

Сын: Ондар Таир Евгеньевич

Мать ребёнка: Ондар Чечеймаа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ондар Чечеймаа

Смерть
Неизвестно
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