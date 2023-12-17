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Тушев афанасий иванович
Тушев афанасий иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1798
Пол
Мужской
Отец
Тушев иван моисеевич
1770 г.р.
Мать
Тушева аксинья ефимовна
1765 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец:
Тушев иван моисеевич
Мать:
Тушева аксинья ефимовна
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