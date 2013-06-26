Никишина (Мантурова) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишина (Мантурова) Зинаида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1939

Дата смерти

26.06.2013

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1959

Сын: Никишин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Никишин Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.08.1974

Дочь: Никишина Ирина Александровна

Отец ребёнка: Никишин Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никишин Александр Дмитриевич

Смерть
26.06.2013
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