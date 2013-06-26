Никишина (Мантурова) Зинаида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1939
Дата смерти26.06.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1959
Сын: Никишин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Никишин Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.08.1974
Дочь: Никишина Ирина Александровна
Отец ребёнка: Никишин Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.2013