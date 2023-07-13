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Славнов Иван Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716 ст.

Отец: Славнов Гаврила Никеевич

Мать: Славнова Евдокия Абрамовна

Рождение ребёнка
1743 ст.

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Славнова Евдокия Зиновьевна

Рождение ребёнка
1744 ст.

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Славнова Евдокия Зиновьевна

Рождение ребёнка
1749 ст.

Дочь: Домна Ивановна

Мать ребёнка: Славнова Евдокия Зиновьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Славнова Евдокия Зиновьевна

Смерть
Неизвестно
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