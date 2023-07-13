Славнов Иван Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716 ст.
Рождение ребёнка
1743 ст.
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Славнова Евдокия Зиновьевна
Рождение ребёнка
1744 ст.
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Славнова Евдокия Зиновьевна
Рождение ребёнка
1749 ст.
Дочь: Домна Ивановна
Мать ребёнка: Славнова Евдокия Зиновьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно