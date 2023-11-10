Носова (Сотникова) Марина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1966
Рождение ребёнка
07.03.1987
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.03.1989
Сын: Носов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.06.1997
Дочь: Носова Наталия Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности