Носова (Сотникова) Марина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носова (Сотникова) Марина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1966

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1966

Отец: Сотников Николай Семенович

Мать: Сотникова Тамара Сергеевна

Рождение ребёнка
07.03.1987

Сын: Носов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.03.1989

Сын: Носов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.06.1997

Дочь: Носова Наталия Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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