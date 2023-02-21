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Захаров Нестор Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826 ст.

Отец: Захаров Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1844 ст.

Сын: Захаров Василий Несторович

Мать ребёнка: Захарова Параскева Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Параскева Антоновна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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