Захаров Нестор Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826 ст.
Отец: Захаров Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1844 ст.
Сын: Захаров Василий Несторович
Мать ребёнка: Захарова Параскева Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно