Козлова (Широкова) Софья Васильевна
Место рожденияГрязовецкий район, Вологодская область
Дата рождения?.08.1914
Дата смерти?.01.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Грязовецкий район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.09.1939
Дочь: Зеленина Антонида Александровна
Отец ребёнка: Козлов Александр Дмитриевич
Печенниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
?.01.1979