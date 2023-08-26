Козлова (Широкова) Софья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Широкова) Софья Васильевна

Место рождения

Грязовецкий район, Вологодская область

Дата рождения

?.08.1914

Дата смерти

?.01.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязовецкий район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.09.1939

Дочь: Зеленина Антонида Александровна

Отец ребёнка: Козлов Александр Дмитриевич

Печенниково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
?.01.1979
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