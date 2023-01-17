Глазков Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения23.09.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1911
Отец: Глазков Иван Петрович
Рождение ребёнка
11.04.1932
Дочь: Жиндаева Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Глазкова Нина Артемовна
Рождение ребёнка
01.07.1934
Мать ребёнка: Глазкова Нина Артемовна
д. Ильинка, Рыбинский район, Красноярский край, РФ
Смерть
Неизвестно
пропал без вести