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Глазков Сергей Иванович

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Место рождения

Захарово, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

23.09.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1911

Отец: Глазков Иван Петрович

Мать: Глазкова Зиновия Андреевна

Захарово, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
11.04.1932

Дочь: Жиндаева Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Глазкова Нина Артемовна

Рождение ребёнка
01.07.1934

Сын: Глазков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Глазкова Нина Артемовна

д. Ильинка, Рыбинский район, Красноярский край, РФ
Смерть
Неизвестно
пропал без вести
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