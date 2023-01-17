Груничева (Бирюзова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груничева (Бирюзова) Анна Михайловна

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Место рождения

Волчиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.02.1900 ст.

Дочь: Груничева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Груничев Василий Иванович

Созоново, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груничев Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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