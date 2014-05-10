Панкина (Маторина) Надежда Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1933
Дата смерти10.05.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1933
Отец: Маторин Матвей
Мать: Маторина Анисья
Рождение ребёнка
26.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панкин Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панкин Иван Егорович
Смерть
10.05.2014