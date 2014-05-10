Панкина (Маторина) Надежда Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкина (Маторина) Надежда Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1933

Дата смерти

10.05.2014

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1933

Отец: Маторин Матвей

Мать: Маторина Анисья

Рождение ребёнка
26.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панкин Иван Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панкин Иван Егорович

Смерть
10.05.2014
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