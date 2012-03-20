Солодовникова Василиса Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовникова Василиса Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.2012

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.2012

Отец: Солодовников Антон Сергеевич

Мать: Солодовникова Любовь Владимировна

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