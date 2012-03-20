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Солодовникова Василиса Антоновна
Солодовникова Василиса Антоновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.03.2012
Пол
Женский
Отец
Солодовников Антон Сергеевич
1982 г.р.
Мать
Солодовникова (Анашкина) Любовь Владимировна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.2012
Отец:
Солодовников Антон Сергеевич
Мать:
Солодовникова Любовь Владимировна
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