Раковский Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раковский Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1947

Дата смерти

11.09.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Раковская Ирина Поликарповна

Урай, город Урай, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
11.09.2018
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