Раковский Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1947
Дата смерти11.09.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Раковская Ирина Поликарповна
Урай, город Урай, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
11.09.2018