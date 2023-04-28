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Алешкина Иумания Михайловна

Место рождения

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.09.1906

Сын: Алешкин Сергей Филипович

Отец ребёнка: Алешкин Филип Иванович

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.12.1913

Дочь: Варвара Филиповна

Отец ребёнка: Алешкин Филип Иванович

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.10.1915

Сын: Алешкин Алексей Филипович

Отец ребёнка: Алешкин Филип Иванович

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.10.1918

Сын: Алешкин Домиан Филипович

Отец ребёнка: Алешкин Филип Иванович

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алешкин Филип Иванович

Место жительства
Неизвестно
Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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