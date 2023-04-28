Алешкина Иумания Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1906
Отец ребёнка: Алешкин Филип Иванович
Рождение ребёнка
01.12.1913
Дочь: Варвара Филиповна
Отец ребёнка: Алешкин Филип Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1915
Сын: Алешкин Алексей Филипович
Отец ребёнка: Алешкин Филип Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1918
Отец ребёнка: Алешкин Филип Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно