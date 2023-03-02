Шлифинсон (Шлифинсон (Бравая)) Малка Герциковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлифинсон (Шлифинсон (Бравая)) Малка Герциковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Бравый Герциг Мовшевич

Мать: Бравая Рахель (Рохля) Залман-Зеликовна

Рождение ребёнка
31.07.1901

Дочь: Бугаков Хая-Броня Копелевна

Отец ребёнка: Шлифинсон Копель

Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Аршанский Эсфирь Копелевна

Отец ребёнка: Шлифинсон Копель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Копелевна

Отец ребёнка: Шлифинсон Копель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ида Копелевна

Отец ребёнка: Шлифинсон Копель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлифинсон Абрам Копелевич

Отец ребёнка: Шлифинсон Копель

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шлифинсон Копель

Смерть
1935
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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