Шлифинсон (Шлифинсон (Бравая)) Малка Герциковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1935
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
31.07.1901
Дочь: Бугаков Хая-Броня Копелевна
Отец ребёнка: Шлифинсон Копель
Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Аршанский Эсфирь Копелевна
Отец ребёнка: Шлифинсон Копель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Копелевна
Отец ребёнка: Шлифинсон Копель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ида Копелевна
Отец ребёнка: Шлифинсон Копель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шлифинсон Абрам Копелевич
Отец ребёнка: Шлифинсон Копель
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шлифинсон Копель
Смерть
1935
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния