(Бренёва) Стефанида (тётя Стеша) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бренёва) Стефанида (тётя Стеша) Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Бренёв Алексей

Мать: Жбанова Мария

Работа или профессия
Неизвестно
Специалист по тонкому коклюшечному кружеву.
Смерть
1942
Умерла зимой, в Татарии, в селе Тат-Айша по дороге в больницу. Похоронена в поле за Тат-Айшой. Ни могилки ни каких либо отметок нет.
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