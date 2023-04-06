(Бренёва) Стефанида (тётя Стеша) Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Бренёв Алексей
Мать: Жбанова Мария
Работа или профессия
Неизвестно
Специалист по тонкому коклюшечному кружеву.
Смерть
1942
Умерла зимой, в Татарии, в селе Тат-Айша по дороге в больницу. Похоронена в поле за Тат-Айшой. Ни могилки ни каких либо отметок нет.