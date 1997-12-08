Копылова Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова Екатерина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1997

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1997

Отец: Копылов Владимир Николаевич

Мать: Копылова Светлана Григорьевна

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