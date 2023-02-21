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Бара Дэрэв
Бара Дэрэв
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1018
Пол
Женский
Отец
Хан Бара Хучутэй
963 г.р.
Мать
Дархан Цэцэ
990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1018
Отец:
Хан Бара Хучутэй
Мать:
Дархан Цэцэ
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