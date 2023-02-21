Бара Дэрэв — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бара Дэрэв

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1018

Пол

Женский

Отец

963 г.р.

Мать

990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1018

Отец: Хан Бара Хучутэй

Мать: Дархан Цэцэ

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