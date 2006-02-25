Кадочников Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКадочников Василий

Кадочников Василий

avatar

Место рождения

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область

Дата рождения

08.05.1930

Дата смерти

25.02.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.11.1954

Дочь: Вакушина Ирина

Мать ребёнка: Кадочникова Нина

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.04.1957

Дочь: Горбунова Наталья

Мать ребёнка: Кадочникова Нина

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадочникова Нина

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Смерть
25.02.2006
Межозерный, Россия
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Межозерный, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close