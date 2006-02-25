Кадочников Василий
Место рождения
Дата рождения08.05.1930
Дата смерти25.02.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1954
Дочь: Вакушина Ирина
Мать ребёнка: Кадочникова Нина
Рождение ребёнка
21.04.1957
Дочь: Горбунова Наталья
Мать ребёнка: Кадочникова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кадочникова Нина
Смерть
25.02.2006
Межозерный, Россия
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Межозерный, Россия